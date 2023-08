Inspiriert von WilliamONeil

Diese Handelsidee basiert auf den Prinzipien der CAN SLIM-Strategie von William O'Neil, einem renommierten Investmentexperten. Das Ziel dieses Wikifolios ist es, in Wachstumsaktien zu investieren, die das Potenzial haben, überdurchschnittliche Renditen zu erzielen. Auswahlkriterien für Investitionen: Die Auswahl der Aktien erfolgt anhand der folgenden Kriterien: C - Current Earnings: Es werden Unternehmen bevorzugt, die in den letzten Quartalen und Jahren solide Gewinne verzeichnet haben. A - Annual Earnings Growth: Das Wikifolio investiert in Unternehmen mit einem starken jährlichen Gewinnwachstum. N - New Products, Services, Management, or Highs: Es werden Aktien ausgewählt, deren Kurs aufgrund neuer Produkte, Dienstleistungen, Managementänderungen oder Allzeithochs steigt. S - Supply and Demand: Die Strategie berücksichtigt das Prinzip von Angebot und Nachfrage und sucht nach Aktien, die von großen institutionellen Investoren gekauft werden. L - Leader or Laggard: Das Wikifolio konzentriert sich auf führende Aktien in führenden Branchen. I - Institutional Sponsorship: Aktien mit hoher institutioneller Unterstützung werden bevorzugt. M - Market Direction: Die allgemeine Marktrichtung wird kontinuierlich überwacht, und das Wikifolio kann bei starken Marktrückgängen in Bargeld umschichten. Diversifikation: Das Portfolio wird breit diversifiziert, um das Risiko zu minimieren. Es kann Aktien aus verschiedenen Branchen und Sektoren enthalten, die den CAN SLIM-Kriterien entsprechen. Rebalancing: Das Portfolio wird regelmäßig überprüft und angepasst, um sicherzustellen, dass es den aktuellen Marktbedingungen und den CAN SLIM-Kriterien entspricht. Risikomanagement: Es wird eine klare Risikomanagementstrategie implementiert, um Kapitalverluste zu minimieren. Dies kann Stop-Loss-Aufträge und eine begrenzte Konzentration auf Einzelwerte beinhalten. Zeithorizont: Diese Handelsidee ist langfristig ausgerichtet .