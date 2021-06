HODL Bitcoin und Blockchain

Handelsidee

Es soll hier vorwiegend in Aktien, ETFs & Zertifikate investiert werden. Der Fokus liegt auf langfristigen Investments in zukunftsträchtige und wachstumsstarke Titel aus Krypto und Blockchain. Es sollen hauptsächlich ETFs & Aktien gehandelt werden. Je nach Marktsituation soll in ETFs, klassische Fonds sowie in Anlagezertifikate investiert werden. Die Wertpapiere sollen überwiegend mittel- bis langfristig gehalten werden. Die Entscheidungsfindung soll aufgrund von News-/Meldungen und Unternehmenskennzahlen erfolgen. mehr anzeigen