US Growth Investing

Das aktiv gemanagte wikifolio soll in Aktien investieren, die sich durch starkes Gewinn- und Umsatzwachstum auszeichnen. Das Anlageuniversum soll den Schwerpunkt in Aktien haben, die bevorzugt aus dem us-amerikanischen Raum stammen. Auf Hebelprodukte, ETFs und Fonds soll verzichtet werden. Durch Einzeltitelselektion soll ein fokusiertes wikifolio entstehen, dass sich durch relative Stärke gegenüber dem Gesamtmarkt auszeichnet. Bei der Auswahl der Aktien wird ein mehrstufiges Auswahlverfahren durchlaufen. Gewinn- und Umsatzwachstum spielen dabei genauso eine Rolle wie Handelsvolumenänderung. Aus der daraus entstehenden Titelauswahl soll auch nach charttechnischen Gesichtspunkten sowohl beim Einstieg als auch beim Ausstieg vorgegangen werden. Die Aktien sollen sich in einem Aufwärtstrend befinden, wobei der Einstieg vorzugsweise noch Konsolidierungen stattfinden soll. Die Haltedauer der Positionen kann zwischen Wochen und Monate liegen. Ein aktives Risikomanagement soll Verluste beschränken und es soll mit Stopp-Loss-Orders gearbeitet werden. In fallenden Marktphasen kann die Cashquote deutlich angehoben werden, wobei die Aktienquote entsprechend reduziert werden soll.