BestLineUp

Handelsidee

Dieses Wikifolio soll weltweit in besonders innovative Aktien investieren, welche eine hohe Wahrscheinlichkeit aufweisen, die Zukunft mitzugestalten.

Generell wird ein langfristiger Anlagehorizont angestrebt.



Die Strategie soll sehr simpel gehalten werden, ohne mit Fachbegriffen um sich zu werfen.



Den Schwerpunkt bilden Einzelaktien aus dem Technologiebereich. Zeitweise sind in begrenztem Umfang auch ETFs und Absicherungsprodukte möglich (primär Zertifikate).

Fundamentalanalyse und Innovationskraft der jeweiligen Unternehmen bilden die Grundlage der Entscheidungsfindung, charttechnische Ansätze werden höchstens zur Optimierung des Timings der Ein- und Ausstiege genutzt, spielen also eine deutlich untergeordnete Rolle.



Um einen praktischen und messbaren ethischen Beitrag zu leisten, werden 50% der Erträge, die dem Portfoliomanager zustehen, gespendet. Die Anwendung von ESG Kriterien gestaltet sich meiner Meinung nach insbesondere im Hinblick auf Intransparenz und marktdominierende Unternehmen als schwierig.

Für Details und Anregungen bitte per Mail kontaktieren.



mehr anzeigen