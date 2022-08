Blue Chips und Aristokraten

Ziel: Ziel dieses wikifolios soll ein langfristiger und stabiler Wertzuwachs sein ohne Handelsidee: Die Handelsidee dieses wikifolios ist eine 50/50 Mischung aus Blue Chip Aktien und Dividenden-Aristokraten. Was bedeutet das? Die Allokation der ersten Hälfte der Assets in diesem Portfolio soll aus sogenannten Blue Chip Aktien, also den Global Champions unter den Unternehmen, gebildet werden. Diese Unternehmen überzeugen mit hervorragenden Wachstumspotenzialen und guter Bonität und sind seit Jahrzehnten im Markt etabliert. Die zweite Hälfte des Portfolios soll mit Aktien der Dividenden-Aristokraten besetzt werden. Dividenden-Aristokraten steigern seit 25 Jahren und teilweise noch länger von Jahr zu Jahr ihre Dividenden-Ausschüttungen und sichern so einen stabilen Wertzuwachs. Teilweise finden sich einige der Werte in beiden Klassen wieder. Anlageuniversum: - Aktien globaler Champions und Dividenden-Aristokraten Die Haltedauer einzelner Werte soll generell mittel- bis langfristig (mehrere Monate/Jahre) ausgelegt sein, kann je nach Marktlage in Ausnahmefällen aber auch kürzer ausfallen. Investmententscheidungen: Die Grundlage für meine Investmententscheidungen sind hauptsächlich die historischen Werte der Unternehmen, daher sind ausgefeilte Analysen und fundamentales Investment-Wissen bzw. eine Glaskugel nicht notwendig.