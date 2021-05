Turnaround Invest

Handelsidee

Im Normalfall soll das Depot aus 70% mittel- langfristigen Aktien bestehen die eine solide Rendite für das Depot bieten. Bis zu 30% werden in Hebelprodukte je nach Marktsituation (Long/Short) gehandelt und im Optimalfall als Daytrade abgeschlossen oder mittelfristig gehalten.



Hierbei wird grundsätzlich die technische Marktanalyse als Instrument genutzt um kurzfristig in Hebelprodukte zu investieren. Oder das Ziel langfristige Trends mit Aktien zu erkennen um in diese zu investieren.



