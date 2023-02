Bold Value

Es ist beabsichtigt, dass in einen Mix aus Value- und Wachstumswerten investiert wird. Gleichzeitig sollen die allgemeine Marktstimmung und Makrotrends, wie die Zinspolitik im Auge behalten werden. Eine Kauforder soll aufgegeben werden, wenn ein Unternehmen, meiner Ansicht nach, vom Markt zu günstig bepreist wird. Der Positionsaufbau kann antizyklisch und auf Grundlage meiner "Contrary Opinion" erfolgen. Um einen günstiger gewichteten Einstiegskurs zu erhalten, können sinkende Positionen ausgebaut werden. Die gehaltenen Positionen sollen aktiv geführt werden. Es ist beabsichtigt, dass Verkaufsorders platziert werden, wenn ein meiner Meinung nach „fairer“ Wert erreicht wurde, die Situation des Unternehmens sich verändert oder Alternativanlagen meines Erachtens mehr Rendite versprechen. Das wikifolio soll in den meisten Fällen, über mehrere Sektoren diversifiziert sein. Die Haltedauer soll dabei im kurzfristigen Bereich liegen. Das Anlageuniversum des wikifolios soll sich dabei auf Aktien (weltweit) beschränken. Die technische Analyse beschränkt sich in der Regel auf Zeitzyklen. Ansonsten sollten eher fundamentale Gründe eine Rolle bei den Kauf- und Verkaufsentscheidungen spielen. Die Analyse soll Top Down erfolgen, beginnend mit der Zinsentwicklung und abschließend mit der Analyse von Einzeltiteln.Die Quantitative Unternehmensanalyse soll bei der Bewertung der einzelnen Unternehmen behilflich sein. Es kann daher u.a. das DCF-Verfahren oder das KGV zur Bewertung herangezogen werden. Weiterhin sollten Unternehmen mit hoher Eigenkapitalquote ausgewählt werden. Bei Wachstumsunternehmen sollte auf die Umsatzerwartungen und Gewinnerwartungen geachtet werden. In außergewöhnlichen Unternehmens- oder Marktsituationen kann von dem oben beschriebenen Ansatz abgewichen werden.