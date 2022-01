Handelsidee

Die Prinzipien von Bolesch Analysen fussen auf dem klassischen Vorgehen des Value Investing, basierend auf Benjamin Graham. Es wird nur in Unternehmen investiert, die unter dem eigentlichen Wert notieren. Unsere Prinzipien beschreiben eine Weiterentwicklung von Grahams Ansatz. Dazu werden die Investments einem Selektionsprozess unterzogen. Um Unternehmen zu finden, die in Zukunft kontinuierlich wachsen, werden zunächst Zukunftsbranchen definiert. Dazu gehört das erkennen von Megatrends und das identifizieren von disrupriven Technologien. Wenn wir bei unseren Analysen auf ein interessantes Unternehmen stoßen, muss es einer Zukunftsbrache zugeordnet werden können. Weiterhin muss jedes definierte Investment ein Alleinstellungsmerkmal aufweisen. Nur wenn das Unternehmen einer Zukunftsbranche zugeordnet werden kann und ein Alleinstellungsmerkmal aufweist, wird eine Fundamentalanalyse und eine Preisanalyse durchgeführt. Ist das Unternehmen auch hier stark aufgestellt, wird eine Wettbewerberanalyse durchgeführt. Wenn es keinen besseren Wettbewerber gibt, so wird der Innere Wert des Unternehmens mit dem Discounted-Cashflow-Verfahren ermittelt. Sollte der Innere Wert abzüglich der Sicherheitsmarge unterhalb des aktuellen Börsenpreises liegen, so sind die Anteile einen Kauf wert. Jetzt muss nur noch eine Risiko,- und Allokations- Beurteilung für das eigene Depot durchgeführt werden. Wenn das Unternehmen gut in die Portfoliostruktur passt, steht einem Kauf nichts mehr im Wege. mehr anzeigen