Bozert2021

Handelsidee

Gehandelt werden sollen nur Bonuszertifikate von Aktien.

Die Laufzeit soll in der Regel ca. ein Jahr sein.

Der Bonuspuffer soll in der Regel größer als 40 % sein.

Bonus-Zertifikate bieten eine Alternative zu direkten Investments in Aktien oder Aktienindizes, wenn mit mäßigen Aufwärtsentwicklungen oder Seitwärtsbewegungen am Markt gerechnet wird.

Geht das Kalkül auf, können Investoren durch den Bonus-Faktor mit einer guten Rendite rechnen, obwohl sich Kursgewinne des jeweiligen Basiswerts in Grenzen halten. Dieser Effekt wird erzielt, indem bei Fälligkeit des Zertifikats innerhalb einer bestimmten Kursbandbreite eine fixe Bonuszahlung statt des Kurswerts des Basisinstruments erfolgt.

Ist der Basiswert eine Aktie, stellt sich der Inhaber eines Zertifikates bezogen auf die Kursentwicklung tendenziell besser als ein Aktionär. Der „Preis“ dafür ist der Verzicht auf Dividenden-Ansprüche und Stimmrechte. Am ehesten eignen sich Bonus-Zertifikate, wenn zwar mit einer Aufwärtsentwicklung der Aktie gerechnet wird, aber auch Seitwärtsbewegungen nicht ausgeschlossen sind. Das Bonus-Zertifikat verspricht dann einen vergleichsweise sicheren Gewinn. Ist die Sicherheitsschwelle entsprechend niedrig festgelegt, kann ein Bonus-Zertifikat sogar bei mäßigen Kursverlusten der Aktie noch „gewinnbringend“ sein.



Zertifikate sind rein formal Schuldverschreibungen der jeweils begebenden Bank. Der Anleger trägt also grundsätzlich ein Gläubigerrisiko. Wichtig wird dies im Insolvenzfall des begebenden Instituts. Vor allem bei langfristigen Investitionen, etwa für die Altersvorsorge, sollte deshalb darauf geachtet werden, bevorzugt Zertifikate von Anbietern mit hoher Kreditwürdigkeit zu wählen.