Schmittobonuz

In diesem wikifolio sollen in der Regel Anlagezertifikate auf Einzeltitel oder Indizes gehandelt werden. Es sollen überwiegend Capped-Bonuszertifikate und Reverse-Capped-Bonuszertifikate zum Einsatz kommen. Das Ziel dieses wikifolios soll eine positive Wertentwicklung sein, egal ob die Märkte steigen, fallen oder seitwärts laufen. Es soll gleichzeitig auf steigende und fallende Kurse investiert werden können, um von einem möglichen Zeitwertgewinn zu profitieren. Es sollen sich grundsätzlich zwischen 0 und ca. 10 Zertifikate im wikifolio befinden. Da dieses wikifolio einen offensiven Tradingansatz verfolgt, soll häufig nur ein einziges Zertifikat gehalten werden können. Die Haltedauer soll in der Regel kurzfristig sein von wenigen Tagen bis zu wenigen Monaten. Zur Entscheidungsfindung soll vor allem die technische Analyse eingesetzt werden. Hierbei sollen Unterstützungslinien und Kurswiderstände analysiert und genutzt werden. Weiterhin soll bei Einzelwerten als Basiswert die fundamentale Analyse genutzt werden. Hier sollen vor allem Umsatz- und Gewinnwachstum sowie Kennzahlen wie KGV, KUV etc. analysiert werden.