Growth-Stocks mit Bot-Support

Handelsidee

Dieses Wikifolio investiert grundsätzlich in Aktien-Titel von starken Wachstums-Unternehmen, welche fundamental solide Zahlen ausweisen. Es wird ein langfristiger Anlage-Horizont verfolgt und versucht Aktien längerfristig im Wikifolio zu halten, solange die Kriterien weiterhin erfüllt sein.



Die Selektions-Kriterien von möglichen Aktien-Kandidaten für das Portfolio werden durch eine automatisierte Auswertung der Aktien-Titel nach quantitativen Kriterien, die gleichermassen Growth, Quality und das Markt-Momentum abdecken und daraus die besten Aktien zu selektieren => Best-of-Breed Ansatz.

Das Sammeln aller Informationen pro Aktien-Titel übernimmt ein Software-Bot, welcher kontinuierlich über mehr als 4000 Aktien-Titel auswertet, dabei berücksichtigt der Bot unter anderem Kennzahlen und Scores wie: der Piotroski F-score, Umsatz- und Gewinn-Wachstum, EV/Sales, Rule of 40, PEG, Verschuldungsgrad, kurz und langfristige Kurs-Performance, KUV und weitere. Der Bot analysiert dabei anhand einem hinterlegten Algorithmus die bestehenden Aktien, sowie entfernt diese aus seiner Vorschlags-Liste, sollten die Kriterien fundamental oder auch auf Basis der Bewertungen nicht mehr gegeben sein.



Die Vorschlags-Liste des Bots wird dabei verwendet um Aktien-Titel in das Wikifolio hinzuzufügen oder zu entfernen. Der Aktien-Titel wird anhand einer technischen Analyse und einem möglichen Kauf-Preis in das Portfolio aufgenommen.



Fazit:

Das Wikifolio verfolgt die Idee fundamental starke Wachstums-Unternehmen mit einem automatisierten Algorithmus durch einen Software-Bot zu selektieren.