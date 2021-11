BestOf Strategy Mix 5.0

Handelsidee

Die Investments sollen nach einen klar definierten Regelwerk erfolgen. Es ist durch zahlreiche Studien eindeutig belegt, dass nur klare Regeln, die auch in turbulenten Zeiten befolgt werden zu einem langfristigen Erfolg führen.



Nach mittlerweile 22 Jahren an der Börse konnte ich viel an Erfahrung sammeln und noch viel mehr lernen. Daher habe ich nach langjähriger Recherche und eigenen Berechnungen die Strategien mit dem in Kombination besten Chance/Risiko Verhältnis in diesem Wikifolio kombiniert. Dazu zählen unter anderem die Turtle, Trend, 16-Wochen, Saisonalität und einige mehr.



Durch die Auswahlkriterien soll automatisch auch in neue (Mega)Trends investiert werden.



Oberste Prämisse ist der Kapitalerhalt bei gleichzeitiger Outperfomance. Dies ist nur bei einer optimalen Auslastung der Liquidität in jeglicher Marktphase zu erreichen. Je nach Marktphase soll in Aktien und/oder ETF investiert werden. Wobei in ausgewählten Phasen dann Hebelzertifikate auf ETF zum Einsatz kommen.

Die Haltedauer ist ganz von dem Regelwerk abhängig und bewegt sich zwischen Wochen bis Monaten. mehr anzeigen