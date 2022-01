Beyond2055 Aktiv

Handelsidee

Das Wikifolio zum Finanzblog Beyond2055. Sehr langfristiges Trading-Depot mit Schwerpunkt Einzelaktien, die in den Themengebieten Klimawandelanpassung, Dekarbonisierung und Digitalisierung bzw. Automatisierung der Wirtschaft den breiten Markt schlagen sollen.



Ziel ist es ein Depot für die nächsten Jahrzehnte aufzubauen, bis dahin werden mit großer Wahrscheinlichkeit zahlreiche Turbulenzen an den Finanzmärkten das Depot beeinflussen.



Aufgrund der Finanzpolitik der vergangenen Jahre sind zahlreiche Unternehmen derzeit extrem hoch bewertet, hier einen guten Einstiegspunkt für Einzelaktien zu finden, ist anspruchsvoll. Um die Möglichkeit zu haben, eine spätere größere Korrekturphase nutzen zu können, wird hier im Unterschied zum B&H Depot ein größerer Cashbestand zurückgehalten. Ebenfalls werden vereinzelt Gewinnmitnahmen bzw Rebalancing durchgeführt.



Verliert ein Titel deutlich an Wert, wird er besonders beobachtet und auf einen geeigneten Nachkaufzeitpunkt gesetzt. mehr anzeigen