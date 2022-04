Saisonale Deutschland Etf-Werte

Diese Strategie kombiniert drei saisonale Effekte: den Januar-Size-Effekt, das Sommerloch und die Jahresendrally. Die erste saisonale Strategie soll in einen MDAX-ETF investieren, wenn der MDAX im Januar einen Aufwärtstrend zeigt und hält die Position bis Ende Mai. Die zweite Strategie soll auf fallende Kurse setzen, wenn der DAX im August einen Abwärtstrend aufweist. Dann soll in einen ShortDAX-ETF investiert und die Position bis Ende September gehalten. Die dritte Strategie soll die Jahresendrally nutzen und investiert in einen DAX-ETF, wenn der DAX im November einen Aufwärtstrend aufweist. Die Position soll dann bis Ende Dezember gehalten werden.