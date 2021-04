CHANCEN GLOBAL Trendfolger

Handelsidee

Die Anlagestrategie des Portfolios soll durch die sog. “Trendfolge” bestimmt werden. Hierbei sollen Aktien bzw. strukturierte Produkte auf diese Aktien gekauft werden, die dem von mir entwickelten nachfolgenden Analysemix entsprechen.



Über die fundamentale Analyse soll in einer ersten Stufe die Qualität eines Unternehmens bestimmt werden. Bei diesen so über die Bilanzanalyse herausgearbeiteten Aktien müssen nunmehr diverse technische Faktoren positiv sein, damit ein Kauf erfolgen kann. Des Weiteren soll auch die sog. Sentiment-Analyse mit einfließen, um nicht Positionen in einem völlig überhitzten Marktumfeld aufzubauen.



Es sollen überwiegend strukturierte Produkte auf Aktien und Indices gehandelt werden. Der Fokus soll hierbei auf klassischen Optionsscheinen, Knockout-Zertifikaten und LevETFś liegen.



Grundsätzlich sollen die Wertpapiere für einen längeren Zeitraum gehalten werden. Entsprechend soll die Laufzeit bei Optionsscheinen möglichst lang (z. B. mit 2 Jahren) gewählt werden. Bei Knockout-Zertifikaten soll die openend-Variante ohne Laufzeitbegrenzung gewählt werden.

Das bedeutet, dass sie im Rahmen der Laufzeit so lange gehalten werden können, bis die Annahmen zum Zeitpunkt des Kaufs negativ widerlegt werden. Es ist geplant, eine regelmäßige Überprüfung dieser Annahmen vorzunehmen.



Als Quelle der Entscheidungsfindung sollen insbesondere die Geschäftsberichte der Unternehmen dienen.

Auf dieser Basis soll eine Fundamentalanalyse für jede Aktie durchgeführt werden, die eine umfangreiche Markt- und Finanzanalyse umfasst.

Des Weiteren sollen eine technische Analyse und eine Sentimentbetrachtung vor jedem Kauf und Verkauf stattfinden.

