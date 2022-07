Chamaeleon Focused Compounding

Um möglichst eine Outperformance zu erzielen soll in diesem Wikifolio in Wachstumswerte investiert werden, die aus meiner Sicht fundamental und technisch vielversprechend sind. Der Fokus soll dabei auf Unternehmen liegen, die bereits profitabel sind (auf Free Cash Flow- oder EBITDA-Basis) und das Potenzial haben über viele Jahre konstant wachsen zu können. Dabei soll der Fokus auf wenigen Positionen liegen, die dementsprechend auch höher gewichtet werden. Je nach Momentum und Überzeugung sollen Kernpositionen dabei initial mit bis zu ca. 20% Prozent gewichtet werden, Sekundärpositionen variabel mit bis zu ca. 5%. Die Fundamentalanalyse soll dabei in der Regel die Grundlage der Entscheidungsfindung bei der Auswahl der einzelnen Titel sein. Hierbei soll der Fokus auf der qualitativen und quantitativen Analyse der Unternehmen liegen. Zudem soll auch die technische Analyse eine entscheidende Rolle bei der Auswahl und Gewichtung der Positionen spielen, dabei sollen insbesondere Indikatoren wie gleitende Durchschnitte, Handelsvolumina, Trendlinien, Kontraktionsmuster der Volatilität ("VCPs") und relative Stärke Verwendung finden. Das Anlageuniversum des wikifolios wird bewusst nicht eingeschränkt um alle Handelsmöglichkeiten offenzuhalten. Das bedeutet, dass neben Aktien, Fonds und Exchange Traded Products (ETFs, ETCs, ETNs) auch Hebelprodukte sowie Anlagezertifikate gehandelt werden können. Der Anlagehorizont soll überwiegend langfristig sein. Das Risikomanagement soll grundsätzlich über die Positionsgröße und eine variable Cashquote gesteuert werden