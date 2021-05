EU-Dividend Champions mit Trend

Handelsidee

Der psychologische Vorteil einer typischen Dividendenstrategie kommt durch den Fokus auf die Gewinnausschüttungen statt auf den Aktienkurs. Viele Strategien und Ansätze jagen den höchsten Dividendenrenditen hinterher, jedoch droht die Gefahr in eine Falle zu tappen. Denn oftmals sind hohe Dividendenprozente kein Qualitätsmerkmal, sondern eventuell ein Warnsignal, dass die großzügige Ausschüttung nicht von Dauer ist.



Meine Auswahlkriterien beinhalten eine Ausschüttungskontinuität von mindestens fünf Jahren ohne Senkung, eine Ausschüttungsquote von 25-75% um eine Balance zwischen zukünftigen Investments und den Bedürfnissen der Aktionäre zu finden, eine Rendite von mindestens 2% und ein gewisses Dividendenwachstum.

Zusätzlich zur Dividende soll aber auch der Aktienkurs stabil und kontinuierlich steigen. Für das richtige Investment werden alle Aktien aus Europa nach ihrer langfristigen Performance, konstanten Kursgewinnen und vergleichsweise geringeren Rücksetzern durchsucht. Daraus ergeben sich die Championsaktien, welche zu den erfolgreichsten und sichersten Aktien des Anlageuniversums zählen.



Üblicherweise behält man seine Dividendenaktien ein lebenlang. Ich bin aber davon überzeugt, dass in Crashsituationen fast alle Aktien mehr oder weniger fallen. Da in dieser Strategie auch die Entwicklung des Aktienkurses eine Mehrrendite erwirtschaften soll, nutze ich eine Kombination aus angepassten Gebert Indikator und Trendfolgeansatz um in langfristigen Trends im Aktienmarkt investiert zu sein. Ein negativer Gebertindikator und ein negativer Trend führt zum Verkauf aller Aktien und zum Einstieg in einen Short ETF, Gold ETC und Cash als Reserve. Der Einstieg erfolgt über einen optimierteren Gebert Ansatz.



Notiz: Weitere Details zur Handelsstrategie finden Sie in meinem EU-Champions mit Macrotrend Wikifolio.



