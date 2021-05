Global-Champ HP und Trendsystem

Handelsidee

Das Portfolio investiert in alle größeren globalen Aktien abhängig von ihrer langfristigen Performance, konstanten Kursgewinnen und vergleichsweise geringeren Kursrücksetzern. Daraus ergeben sich die Championsaktien, welche zu den erfolgreichsten und sichersten Aktien des Anlageuniversums zählen. Das Global Champions HIGH PERFORMANCE Wikifolio filtert final die Championsaktion mit der höchsten durchschnittlichen Jahresrendite (aktuell >30% p.a.) heraus und berücksichtigt dabei die Häufigkeit der Kursverluste und den durchschnittlichen Rückgang.



Kompass für das richtige Timing für den Ein- und Ausstieg.



Ein Teil der Kauf- oder Verkaufsentscheidung beruht auf den Stand des Börsenindikators, basierend auf dem Modell vom Physiker und Börsenexperten Thomas Gebert, welches 1996 entwickelt wurde. Das Zusammenspiel der vier monatlich überprüften Indikatoren, welche die Zinssituation, den US-Dollar, die Inflationsrate und die Jahreszeit berücksichtigen, ergeben dann einen Teil der Investmententscheidung. Die Strategie hat sich auch im Backtest seit dem Jahr 2000 für den amerikanischen und europäischen Markt bewährt und erfolgreich mit einer jährlichen Rendite von ca. 15% umsetzen lassen. Diese grundlegende Strategie wird noch durch einen Trendfolgeansatz ergänzt, der kurzfristige Ausstiegssignale ausblendet und somit die Fehltransaktionen reduziert. Es wird dabei ein europäisches und amerikanisches Trendfolgesystem verwendet. Das Ausstiegssignal erfolgt bei einem negativen Gebertindikator und einem negativen Trendsignal und führt zum Verkauf aller Aktien und zum Einstieg in einen Short ETF, Gold ETC und Cash als Reserve. Der Einstieg erfolgt über einen optimierteren Gebert Ansatz. mehr anzeigen