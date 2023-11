China autonome LKWs Logistik KI

Die Investitionsstrategie dieses Wikifolios zielt darauf ab, Unternehmen zu identifizieren, die in der Entwicklung und Implementierung autonomer LKW-Technologien in China führend sind. Dazu gehören Hersteller von autonomen Fahrzeugen, Software- und Technologieunternehmen, die sich mit maschinellem Lernen und künstlicher Intelligenz beschäftigen, sowie Logistikunternehmen, die bereit sind, diese Technologien zu implementieren. Ein weiterer Schwerpunkt liegt auf Unternehmen, die Lösungen für die Herausforderungen der Unter- und Ineffizienz in der Lastenauslastung anbieten. Autonome LKW könnten die Beladung und Entladung von Containern in Häfen und Lagern autonom steuern, wodurch die Effizienz gesteigert wird. Gleichzeitig reduzieren sie den Bedarf an zusätzlichen Fahrzeugen auf den Straßen und tragen somit zur Reduzierung von Treibhausgasemissionen bei. Zusammenfassend bietet dieses Wikifolio eine einzigartige Gelegenheit, in ein Segment zu investieren, das an der Spitze der vierten industriellen Revolution steht und das Potenzial hat, die Landschaft der Logistikindustrie grundlegend zu verändern.