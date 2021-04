Global Clean Water

Handelsidee

Die ausgewählten Aktien sollen die Wertentwicklung aus Unternehmen abbilden,

die aktiv in der internationalen Wasserindustrie tätig sind, indem sie Dienstleistungen

in den Bereichen Technologie, Digitalisierung, Technik, Versorgung und sonstige

Dienstleistungen erbringen.

Die Aktien setzt sich aus Unternehmen zusammen, die an verschiedenen Börsen

der Welt öffentlich gehandelt werden und eine Expertise im Bereich

„Versorgung“ anstreben und mindestens 90% ihres Umsatzes mit dem Wassergeschäft

generieren. mehr anzeigen