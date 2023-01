Das Shameless Cloning Konzept geht auf eine Studie aus dem Jahr 2008 mit dem Titel „Imitation is the Sincerest Form of Flattery“ zurück, in der die Professoren Gerald Martin und John Puthenpurackal das Aktienportfolio von Berkshire Hathaway von 1976 und 2006 geklont und gegenüber dem Aktienmarkt eine Überrendite von 11,14% pro Jahr ermittelt haben. In einem Forbes-Artikel aus dem Jahr 2017 hat Mohnish Pabrai die Idee des Shameless Cloning aufgegriffen und ein algorithmusbasiertes Portfolio aufgesetzt, das über einen Backtesting-Zeitraum von 17 Jahren die Rendite des S&P 500 um 10,7% pro Jahr übertraf. Da sich das Klonen von Aktienideen namhafter Investoren als erfolgreiche Strategie erweisen hat, klont das vorliegende Wikifolio Bestandteile der Aktienportfolios der folgenden Value-Manager: 01. Bill Ackman (Pershing Square Capital Management) 02. Christopher Davis (Davis Advisors) 03. Chuck Akre (Akre Capital Management) 04. Glenn Greenberg (Brave Warrior Advisors) 05. Greg Alexander (Conifer Management) 06. Guy Spier (Aquamarine Capital) 07. Li Lu (Himalaya Capital Management) 08. Mohnish Pabrai (Pabrai Investment Funds) 09. Ruane, Cunniff & Goldfarb (Sequoia Fund) 10. Tom Russo (Gardner Russo & Quinn) 11. Wallace Weitz (Weitz Value Fund) 12. Warren Buffett (Berkshire Hathaway) Gemäß dem Konzept des „ten by ten“ Portfolios von Mohnish Pabrai setzt sich das Shameless Cloning Portfolio aus zehn verschiedenen Unternehmen zusammen, die zum Portfoliostart mit jeweils 10% gewichtet wurden. Die Aktienauswahl und gegebenenfalls vorzunehmende Umschichtungen erfolgen manuell anhand der quartalsweise veröffentlichten 13F-Anmeldung der genannten Manager.