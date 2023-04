TheConverativeFormula

Die Idee dieses Wikifolios basiert auf einem Artikel von Pim Van Vilet und David Blitz. In diesem Wikifolio wird in ein Portfolio von 100 US Aktien investiert. Die quartalsweise Auswahl der Aktien basiert auf drei Kriterien: niedrige Volatilität, Dividenden-Rendite und Preis-Momentum. Das Aktien-Universum dieses Wikifolios sind die Index-Bestandteile des S&P500. Ziel dieses Wikifolios ist zu prüfen, ob eine Outperformance des S&P500 mit der Strategie möglich ist und welche Unternehmen ihren Weg ins Portfolio finden werden.