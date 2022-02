CONTRARIAN TRADER

Handelsidee

Das Portfolio CONTRARE investiert antizyklisch in Märkte und Einzelwerte, in denen ein übertriebenes Ungleichgewicht zwischen Optimismus und Pessimismus vorherrscht. In der Regel werden diese Investments aus Sicht der Investoren als z.B.. als "Under-dogs", "boaring" oder "most-hated" bezeichnet. Die Investoren haben die Werte vernachlässigt, sind untergewichtet, bzw. short positioniert. Ihnen fehlt z.B. die Fantasie, dass diese Situation sich eines Tages ändrern könnte. Wenn es dann doch unvorhergesehen passiert, springen die Kurse dann deutlich an. Die Auswahl der potentiellen Investments erfolgt durch Analyse mehrer fundamentaler und technischer Faktoren sowie des erwarteten Risk-Return-Ratios. Zusätzlich muss es einen möglichen "Trigger-Point" geben, der eine Neubewertung durch die Investoren auslösen kann.

Das Anlageuniversum umfasst Einzelaktien, Branchen, Märkte, Währungen, Themen, Rohstoffe und weitere mögliche Spezialsituationen.

Der Anlagehorizont liegt im mittel- bis langfristigen Bereich zwischen 3-6 Monaten und mehreren Jahren.



