Crypto Activ Invest

Handelsidee

Das wikifolio soll in verschiedene Kryptowährungen und -Assets investieren, die über ETFs, ETPs und ETNs handelbar sind. Investitionen sollen durch ein aktives Management geführt werden, dazu gehören insbesondere Teileinstiege und-ausstiege aus Positionen.

Neue Investitionen sollen sowohl nach fundamentalen wie nach technischen Kriterien ausgewählt werden. In fundamentaler Hinsicht spielt die konstante Weiterentwicklung des Netzwerkes eines Krypto-Assets (Anwendbarkeit, Geschwindigkeit) eine wichtige Rolle sowie die Akzeptanz der Anwender und Investoren.

Weiterhin sollen wichtige geldpolitische Aspekte und das Marktsentiment berücksichtigt werden (Geldmenge, Zinsen, Onchain-Daten, Risikobereitschaft der Investoren).

Neueinstiege oder Teileinstiege in eine Position sollen möglichst bei historisch günstigen Kursen erfolgen (bezogen auf die vergangene Jahresspanne).

Zudem ist vorgesehen, das Portfolio zu diversifizieren und die Größe einer Einzelposition auf 20% zu begrenzen. Bei der Investitionsentscheidung können Volumenanalyse (Volumenprofil) und Intermarket-Analyse hinzugezogen werden

Bei ungünstiger Marktentwicklung kann die Investitionsquote auf 0% sinken, oder es können Short-Positionen zur Absicherung eröffnet werden.

Grundsätzlich soll in alle Positionen eher mittel- bis langfristig investiert werden. Zwecks Gewinnmitnahmen oder Rebalancing des Portfolios können jedoch Teilverkäufe getätigt werden.