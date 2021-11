Concept Tactical Invest

Handelsidee

In diesem wikifolio soll in der Regel ein quantitativ orientierer kurzfristiger Ansatz gehandelt werden. Dabei sollen in der Regel ETFs anhand von Rotationsindikatoren auf Basis von Volatilitätametriken gehandelt werden, aber sämtliche Aktien, ETFs und Fonds können dafür ebenfalls in Betracht gezogen werden, falls es die Marktlage zulässt. Die geplante Haltedauer soll in der Regel zwischen einigen Tagen bis einigen Monaten liegen. Es wird grundsätzlich beabsichtigt einen kurz- bis mittelfristigen Anlagehorizont zu wählen. Der Handel soll aufgrund meiner Erfahrungen im Börsenhandel und zurückgetesteten Strategien basieren. Den Ansatz der verfolgt werden soll, kann man aus meiner Sicht am ehesten systematisch nennen. Hierbei soll ein zusammenspiel von verschiedenen systematischen Anlagestilen zusammenfließen mit dem Ziel die Gesamtvolatilität des Wikifolios zu reduzieren. mehr anzeigen