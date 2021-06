DACH - Vola

Handelsidee

In diesem Dach-Wikifolio soll Profit aus der Volatilität von anderen Wikifolios erzielt werden.

Der Kauf erfolgt in erster Linie nach Analyse der Wikifolios mit höchster Schwankung, insgesamt positiven Trend, einem gewissen minimalem Investitionsvolumen und aufgrund technischer Signale, der Verkauf in erster Linie durch das Sichern einer Zielmarge.

Risikomanagement soll das Wikifolio nach unten absichern.

