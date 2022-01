Deutsche Aktien Breakout

Handelsidee

In dieses Depot sollen an deutschen Börsen gehandelte Aktien mit einer höheren Marktkapitalisierung aufgenommen werden.

Die Auswahl erfolgt nach technischen Gesichtspunkten.

Es sollen Aktien mit einem starken Aufwärtsmomentum aufgenommen werden.

Die Zusammensetzung des Depots soll möglichst monatlich überprüft werden. Aktien welche die Aufnahmekriterien weiter erfüllen verbleiben im Depot. Es erfolgt eine Rebalancing. Es sollten sich maximal 10 Positionen im Depot befinden.

In bestimmten Marktphasen kann die Aktienquote bis auf 0 sinken.

Es soll hauptsächlich in Aktien investiert werden.

In starken Bärenmärkten können ETFs (insbesondere Short) beigefügt werden. mehr anzeigen