Performance DACH

Handelsidee

Es soll in erster Linie bewährte wikfiolio-Zertifikate beinhalten.

Ich plane aktiv, die meiner Meinung nach Top-wikifolio-Zertifikate einzubauen.



Als Top-Wikifolio-Zertifikate sollen jene definiert sein, deren Referenzportfolio auf wikifolio.com entweder/und/oder: "Die Top-wikifolio-Rangliste auf der wikifolio.com Homepage anführen können; die meiner Meinung nach Performance besten darstellen oder meiner Meinung nach die beste zuküntigen Ertragschancen bieten könnten." Die Anzahl der unterschiedlichen wikifolio-Zertifikate soll etwa 7 nicht unterschreiten. Es kann jedoch gegebenenfalls bis zu 33% in Cash gehalten werden, sollte dies der Markt meiner Meinung nach verlangen. Die Haltedauer der wikifolio-Zertifikate soll dabei mittel-langfristig geplant werden. Es ist jedoch, bei gegebener Marktlage auch ein kurzfristiges Investment in ein Wikifolio-Zertifikat möglich. Ebenfalls soll ein wikifolio-Zertifikat, bei einer meiner Meinung abfallender Performance, oder zukünftigen potentiell schlechteren Entwicklung abgestoßen werden. Als Entscheidungsquellen sollen technische und fundamentale Analysen dienen. Weiters wichtige Entscheidungshilfen sollen Informationen aus der erweiterten Suchliste von der wikifolio.com Website, andere Internetquellen wie Facebook, etc. und konservative Newsquellen wie Zeitschriften und Journale dienen. mehr anzeigen