XL Daytrading

Letzte Ereignisse im wikifolio

Kommentar

am Mittwoch wikifolio eröffnet, am Freitag schon ca. 7 % Plus, trotz "Schaukelbörse". Ich habe hauptsächlich auf den Nasdaq gehandelt ( Long und short). Ein paar kleine Positionen Krypto-ETFs habe ich auch ins Depot genommen, hier ist der Anlagehorizont etwas länger.