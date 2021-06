Handelsidee

Digitale Währungen und die Blockchain-Technologie werden in Zukunft die gesamte Wirtschaft und das Bankensystem grundlegend verändern. Das Zertifikat soll an dieser Entwicklung aktiv teilhaben.

Investiert werden soll in Firmen, die im Bereich Digitale Währungen und Blockchain aktiv sind. Dies können Unternehmen sein, die beratend tätig sind, die Technologien für diesen Bereich zur Verfügung stellen oder direkt von dieser Entwicklung profitieren. Die Auswahl erfolgt selektiv, die Haltedauer ist flexibel und von der Beurteilung der weiteren Perspektiven des jeweiligen Unternehmens im Sektor Digitale Währungen oder Blockchain abhängig.

