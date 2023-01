DCPIM Krypto Invest

In diesem wikifolio sollen ausschließlich strukturierte Produkte gehandelt werden mit dem Ziel einer profitablen Performance gegenüber dem Gesamtmarkt zu erwirtschaften. Die Haltedauer soll überwiegend langfristig sein. Wie bei Kryptos üblich können mit ETFs / ETPs nur Long Positionen gehalten werden. Alle Investments werden mithilfe der Technischen Analyse ermittelt, allen voran durch Analyse der Elliotwellen und Fibonacci Marktbereiche. Ebenso sollen charttechnische Pattern, als auch Trendfolgeindikatoren die Analyse abrunden. Sollte sich aufgrund einer charttechnischen Konstellation eine Short Phase ankündigen werden die Investments zurückgefahren, um so die Depotschwankungen in einem Rücklauf möglichst gering zu halten.