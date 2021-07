clever investieren mit Hebel

Handelsidee

Im wikifolio sollen verschiedene Ideen umgesetzt werden.



Das Anlageuniversum soll grundsätzlich drei Bereiche umfassen - Aktien, Hebelprodukte und ETFs.



Mittelfristig soll ein Aktienbestand aufgebaut werden. Zukäufe sollen in Schwächephasen des Marktes erfolgen. Es sollen Werte aufgenommen werden, die meiner Meinung nach ein kurz- bzw. mittelfristig überdurchschnittliches Kurspotential bieten. Grundsätzlich können weltweit alle handelbaren Aktien aufgenommen werden. Als Entscheidungshilfe soll die allgemeine Marktlage, Branchennachrichten, Unternehmensnachrichten, Charttechnik und eigene Einschätzung dienen.



Mit Hebelzertifikaten sollen kurzfristige Kursbewegungen bei Indices bzw. Aktien ausgenutzt werden. Die Haltedauer der Hebelprodukte kann mehrere Tage aber auch nur wenige Stunden betragen. Grundsätzlich kann sowohl auf fallende als auch auf steigende Kurse spekuliert werden. Meiner Meinung nach kann man auf diese Weise von allen Marktphasen profitieren. Grundlage für die Entscheidung soll die eigene Einschätzung der Marktlage, sowie Charttechnik, sein.



Über ETFs soll ein weiterer Fokus im Bereich Edelmetalle/Rohstoffe (Gold, Silber, Platin, Rohöl) liegen. Meiner Meinung nach ist der Edelmatall-/Rohstoff-Sektor für die Zukunft sehr wichtig. Über die Anlage in ETFs soll hier in die meiner Meinung nach langfristig erfolgversprechenden Bereiche investiert werden. Grundlage für die Entscheidung soll die eigene Einschätzung der Marktlage, sowie Charttechnik und Finanznachrichten im Internet sein.



Obwohl die Haltedauer einiger Positionen im Bereich ETF oder Aktien mittelfristig sein kann, so soll unter Ausnutzen kurzfristiger Kursschwankungen die Haltedauer der meisten Position eher kurzfristiger Natur sein. Das Wikifolio ist also auf Gewinnzuwachs mittels kurzfristiger Trades ausgelegt. Die Größe einer Einzelposition soll nicht begrenzt sein. Es kann über einen längeren Zeitraum eine größere Cashposition gehalten werden.