Knockout 1x1

Gehandelt sollen hauptsächlich Open-End Knockout-Zertifikate auf Aktienwerte. Es können alle Indizes in Frage kommen. Jedoch soll sich hauptsächlich auf europäische und US-amerikanische Aktien konzentriert werden. Um entsprechend potentiell renditeträchtige Investments ausfindig zu machen, wird mit einer einfachen Charttechnik gearbeitet welche sich hauptsächlich an markanten Unterstützungs- und Widerstandslinien orientiert, um Kauf- bzw. Verkaufssignale zu signalisieren. Anhand der Signale können Charttechniken wie z.B. Rebound nach einem starken Abverkauf eines Wertes oder die Rückkehr von Volatilität nach einer länger anhaltenden Seitwärtsbewegung angewandt werden. Der Anlagehorizont kann je nach Investmentszenario kurz- oder mittelfristig sein. Durch den in der Regel großen Hebel bei Knockout-Zertifikaten, dass jederzeit mögliche Erreichen der Knockout-Schwelle und das Kündigungsrecht des Emittenten, bergen diese Art von Anlageoptionen erheblich Risiken. Deshalb sollen Einzelpositionen niemals größer als 3% des Gesamtportfolios in Anspruch nehmen. Außerdem wird mit Stopp-Loss gearbeitet, um dass Risiko des Totalverlustes und Liquiditätsprobleme zu verringern. Durch vorab genannte Risikobeschränkungen ist es möglich zweitweise ein Großteil des Portfolios oder das gesamte Portfolio in Cash zu halten.