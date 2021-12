DEUS TechInvest

Handelsidee

DEUS-TECH



Investiert wird hauptsächlich in Tech-Werte aus dem US-Amerikanischen Raum und Deutschland. Vereinzelt werde ich auch Aktien einstreuen, welche nicht aus dem Technologie-Sektor stammen, falls sich hier Chancen aufzeigen.

Die Auswahl erfolgt hauptsächlich aus Chart-Technischen Gesichtspunkten, Haltedauer der einzelnen Positionen sollen im Bereich 1 Woche bis mehrere Monate liegen, selten kürzer. Am ehesten könnte man meine Strategie als Swing-Trading mit Trendfolge beschreiben. Ich lasse mich auch gern von anderen Wikifolios und Analysen von Experten beeinflussen, wenn es um die Auswahl neuer Positionen geht.



Das Portfolio soll maximal 20 Positionen umfassen, wobei diese Zahl nicht immer voll ausgereizt werden muss. Eine einzelne Position soll nicht mehr als 10% des Gesamt-Portfolios ausmachen.



Verluste werden begrenzt, Positionen, die mehr als 10% im Minus stehen werden verkauft, ungeachtet des aktuellen Chartbildes. Damit sollte eine Trade nicht mehr als 1% des Gesamtwertes des Wikifolios an Verlust erzeugen können.