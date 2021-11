Handelsidee

Das Deep Value Leverage wikifolio investiert in Optionsscheine auf nach unserer Definition unterbewertete Aktien, deren aktueller Wert und Potenzial vom Markt nicht erkannt / verkannt wird.



Durch einen langsamen Abverkauf des Depots in steigenden Marktphasen und enge Verkaufslimits wird angestrebt, dass im Crash-Szenario bzw. einer Bärenphase eine möglichst hohe Cash-Quote vorhanden ist. mehr anzeigen