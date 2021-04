Deutsche Zukunft 2030

Handelsidee

In diesem Wikifolio sollen sich die besten deutschen Unternehmen des Jahres 2030 befinden.

Es wird die Entwicklung simuliert, dass Deutschland es auch in Zukunft schaffen wird, ein attraktiver Wirtschaftsstandort zu sein und somit die Voraussetzung für erfolgreiche, innovative Unternehmen gegeben ist.

Zum Beispiel zählen Aktien aus den Bereichen nachhaltige Energieerzeugung, Medizin und IT-Infrastruktur zu diesem Wikifolio.

Um zu entscheiden, welche Aktien es in das Musterdepot schaffen sollen, setze ich auf umfassende Fundamentalanalyse.

Ich sammle diverse Informationen über interessante deutsche Unternehmen und interpretiere daraus, welche Rolle das Unternehmen 2030 spielen wird.

Dies erfolgt beispielsweise durch Analysen von Produktpaletten, Pressemitteilungen und externen Kommentaren.

Die Aktien sollen grundsätzlich langfristig im Portfolio sein.

Einzelne Unternehmen werden nur aus gutem Grund aus dem Wikifolio entfernt.

In diesem Fall werde ich jeweils einen Kommentar mit der Begründung dazu abgeben. Das können zum Beispiel schwerwiegende finanzielle Probleme oder Betrugsvorwürfe sein. Nur wegen sinkender Kurse wird keine Aktie aus dem Musterdepot entfernt werden.

Der größte Teil der Investitionen soll zu Beginn stattfinden.

Ich werde jedoch den verbleibenden Cash-Bestand staffeln, um auch in Zukunft in vielversprechende Unternehmen investieren zu können ohne Anteile anderer Aktien verkaufen zu müssen.

Bis zum Ende des jeweiligen Jahres sollen noch folgende Anteile an Cash mindestens verfügbar sein.



2021: 10%

2022: 5%

2023: 2%

2025: 1%





Wie immer bei INVESTPOCKET werde ich 50% meiner Erfolgsprämie einem wohltätigen Zweck spenden.

Mit diesem Wikifolio möchte ich gerne die Deutsche Krebshilfe unterstützen. mehr anzeigen