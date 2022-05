DFG Episode Two

Das Portfolio wird 10-30 Positionen halten um von den Vorteilen einer gewissen Diversifizierung zu profitieren und gleichzeitig noch einen relativ konzentrierten Ansatz zu verfolgen. Der Investitionshorizont ist absichtlich flexibel gewählt, da das Portfolio sowohl versucht von kurzfristigen Marktineffizienzen zu profitieren als auch einen langfristigen Kapitalgewinn zu generieren. Der Anteil der taktischen Positionen sollte hierbei nie 30% überschreíten. Geograpisch sind dem Portfolio keine Grenzen gesetzt. Im Bezug auf die Unternehmensgröße sind dem Portfolio ebenfalls keine Grenzen gesetzt. Die maximale Positionsgröße liegt bei 35% Prozent. In der Theorie sollten Positionen nie auf Grund ihres Erfolges gekürzt werden, aber das Portfolio soll auch nicht nur durch die Performance einer einzigen Position dominiert werden. - More to come -