Insulintherapie

Der Fonds konzentriert sich auf das Anlageuniversum der Diabetes-Behandlung und -Prävention, indem er in Unternehmen investiert, die innovative Lösungen in den Bereichen Medikamente, Medizintechnik und Lifestyle-Management bieten. Dabei werden Unternehmen bevorzugt, die nachhaltige Geschäftsmodelle, starke Forschungs- und Entwicklungspipelines und eine bewährte Marktposition aufweisen. Ziel ist eine langfristige Wertsteigerung durch Beteiligung an der fortschreitenden Entwicklung und Expansion des Diabetes-Sektors, ohne spezifische Renditeversprechen abzugeben.