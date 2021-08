Die Welt 2050

Handelsidee

In diesem wikifolio werden aus den spannendsten Zukunftsbranchen vielversprechende Unternehmen ausgewählt. Bereiche sind hier z.B. Cyber Security, Nachhaltigkeit, Space Exploration und Neurotechnologie, jedoch auch interessante Unternehmen die heute schon gutes Geld verdienen und dies meines Erachtens nach auch in der Zukunft, 2050 and beyond, tun werden.



Die Unternehmen werden, sobald einmal gekauft, nicht wieder verkauft, es sei denn die fundamentale Entwicklung des Werts ändert sich in eine nicht zukunftsfähige Richtung oder der jeweilige Trend wird durch Disruption ersetzt. Außerdem werden Unternehmen bei Betrugsvorwürfen welche sich laut meiner eigenen Recherche bewahrheiten könnten, verkauft.



Die Auswahlkriterien sind, ein stabiles Fundament, zu welchem nicht nur Zahlen sondern auch Geschäftsidee, Investoren, Konkurrenz und mehr zählen. Schauen Sie sich gerne die bisherigen Werte an, um eine Vorstellung der Unternehmen zu erhalten.



Das wikifolio ist sehr riskant, und wird nur erfahrenen Anlegern empfohlen. Mit großen Chancen kommen meist große Risiken. mehr anzeigen