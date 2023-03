Digital Coverage SW

Breite Abdeckung des Themas Digitaltechnik in den Bereichen Software und Dienstleistungen. Es wird ungefähr gleichteilig, sowohl in die etablierten "Dickschiffe" der Branche (Einzeltitel), als auch in themenorientierte ETF's, die viele kleinere Unternehmen enthalten, investiert. "Klumpenbildung" bei den ETFs wird wohlwollend akzeptiert. Die ETF's bilden die zunehmend wichtiger werdenden Bereiche der digitalen Welt ab und sind somit als chancenorientiert zu sehen. Das Wikifolio soll ca. 30 Werte enthalten um überschaubar zu bleiben. ETF's und Einzeltitel sollen sich in der Anzahl im Verhältnis 1/2 bewegen und ca. im Verhältnis 2/1 investiert sein. Somit ergibt sich eine 1/1 Gesamtverteilung des Startkapitals zwischen ETF's und Einzeltiteln. Zweimal im Jahr wird rebalanciert. Renditen werden reinvestiert.