DiscountStrukturen -HighYield

Anlageziel dieses Wikifolios ist ein stetiger Wertzuwachs. Dazu wird in Discountoptionsscheine (Call & Put) investiert. Auf Grund der Produktauswahl und der Preise / Spreads konzentrieren wir uns auf den DAX. Grundsätzlich sind aber auch Produkte auf andere Basiswerte (Aktien, Edelmetalle, Energie) gestattet. Die angestrebte jährliche Rendite des Wikifolios liegt im hohen zweistelligen Bereich. Wir verfolgen bewusst einen risikoreichen Ansatz, der auch hohen Verlusten führen könnte. Durch Engagements in Calls und Puts soll das Delta innerhalb des Wikifolios möglichst geringgehalten werden. Es soll kein Trading erfolgen! Der Erfolg entsteht durch den Zeitwertverlust (für uns dann: Zeitwertgewinn 😊) der Optionen. Die gekauften Produkte stehen mindestens mit dem CAP im Geld und haben eine Laufzeit bis zu 6 Monaten – eher kürzer. In stressigen Marktphasen kann auch vollständig Cash gehalten werden.