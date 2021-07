Denkling Future I

Handelsidee

Strategie/Anlageziel

In diesem Wikifolio wird nicht auf spezielle Schwerpunkte geachtet, es geht vorwiegend darum den bestmöglichen Kapitalzuwachs mittel- bis langfristig durch eine positive Entwicklung der Kurse zu erzielen. Überwiegend soll diese Strategie durch unterbewertete und Wachstumsfreudige Titel ermöglicht werden.



Hauptsächlich wird in Unternehmen aus unterschiedlichsten Branchen des Amerikanischen und Europäischen Markts investiert.



Risikomanagement

In der Regel soll ein Titel 10% des gesamten Portfolio nicht übersteigen, um die Verluste außerdem zu minimieren lege ich großen Wert auf eine breite Diversifikation und werde ca. 30 Werte in diesem Wikifolio halten. mehr anzeigen