Underestimated Stocks

Das Wikifolio soll in alle Aktienwerte von Small bis Large Cap investieren, die aktuell nicht im Rampenlicht stehen und eher unter dem Radar laufen. Auch eine Region ist nicht festgelegt. Diese Aktien sollen mehrere Monate oder auch länger gehalten werden, wobei die Gewichtung im Wikifolio geändert werden kann, falls eine Aktie sehr stark steigt oder fällt. Bei Krisen am Markt, wird die Cashquote erhöht, um die Verluste zu minimieren. Auch ein Short ETF auf den DAX kann das Depot absichern. Wenn ein Investment Case nicht aufgeht oder sich am Markt andere Chancen ergeben, die eine höhere Rendite versprechen, werden diese Aktien getauscht. Im Durchschnitt sollte das Wikifolio 10-20 Werte enthalten, wobei sich die maximale Gewichtung um die 10% bewegt. Kurzfristig kann diese darüber steigen und wird dann im Verlauf angepasst.