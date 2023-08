Downside Protection

Ziel dieses Wikifolios ist es im Sinne eines Diversifikationsvehikels für Investoren eine Rendite mit möglichst negativer Korrelation zum Aktienmarkt zu erlangen. Dafür werden ausschließlich Short Trading bzw. Bear Trading Strategien verwendet. Es wird aktiver Handel mit dem Aktienindex DAX allein durch Short Positionen betrieben. Das Trading erfolgt nach eigenem Ermessen auf der Grundlage mehrerer Short Trading Strategien. Die Haltedauer der Positionen ist grundsätzlich nicht beschränkt. Durch die vergangene Volatilität des Aktienindex kann aber von einer kurzfristigen Haltedauer ausgegangen werden, die bis zu wenige Wochen betragen kann. Sollten die Kurse am Aktienmarkt anhaltend steigen kann es durchaus über längere Zeit hinweg zu keiner Positionierung kommen. Für das Trading werden ausschließlich Short- oder Put-Hebelzertifikate verwendet. Der maximale Verlust kann bedingt durch die Hebelwirkung und der monostrukturellen Ausrichtung sehr hoch ausfallen. Eine Investition in dieses Wikifolio ist daher riskant und sollte wirklich nur zum Downside Hedging in Betracht gezogen werden.