DV Global Invest

"Aus allem das Beste" - so könnte man unsere Idee von Kapitalanlage am Besten beschreiben. 20 Jahre eine Aktie halten und reich werden klingt super, dennoch wünscht sich auch jeder Trader schnelle Erfolge. Ziel dieses Depots ist es, mit einer 5% - Netto Dividendenrendite innerhalb von 5 Jahren seine Sparrate durch Dividendeneinkünfte zu ersetzen. Bedeutet, egal ob Du 100€ oder 1.000€ mtl. investierst, nach 60 Monaten soll sich diese Sparrate durch Dividenden finanzieren. "Klingt zu schön um wahr zu sein!" - richtig, daher muss man bei der Auswahl an passenden Dividendenwerten immer achtsam sein und sich folgende Fragen stellen: - wie sehen die Prognosen in Hinblick auf Dividenden aus? - wie gesund ist das Unternehmen? - gibt es Quellensteuer und wenn Ja, wie hoch? - zahlt das Unternehmen zu hohe Dividenden? Wenn man alle diese Fragen für sich richtig beantworten will, findet man schnell heraus - eine riesige Aufgabe steht da vor uns ABER eine lösbare Aufgabe. Auf welche Länder konzentrieren wir uns? Aktuell liegt der Fokus auf USA, UK, DE. Exoten aus Brasilien und Südafrika sind auch enthalten - immer unter der Maßgabe der o.g. Fragestellungen.