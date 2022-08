ML DX TRADING

In diesem wikifolio wird überwiegend der deutsche Leitindex kurzfristig mittels ETF getradet. Ziel ist es, die jeweils aktuelle Inflation weitestgehend auszugleichen. Die Haltedauer soll in der Regel einige Stunden oder auch Tage betragen. Eventuelle Zugewinne können auch mittelfristig in andere ETFs reinvestiert werden.