Money 4 l8ter

Handelsidee

Idee ist mit einer Auswahl an ETFs Regionen, Themen, Branchen, Produkte, etc. abzudecken und damit mit einem ausgewogenen Mix für diverse Marktsituationen gerüstet zu sein und langfristig Geld anzusparen.

Die Produkte werden langfristig gehalten. Bei übermäßigen Gewinnen werden Anteile verkauft. In Schwächephasen Anteile nachgekauft. mehr anzeigen