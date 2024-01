Quality Stocks mit Markthebel

- Bei dieser Strategie wird bestmöglich hälftig in Aktien und hälftig in Zertifikate (Long und Short zur Absicherung) auf den Nasdaq100 und den S&P500 investiert. - Um die Chancen zu nutzen, hat das Long Zertifikat auf den Nasdaq den Hebel 3. Zur teilweisen Absicherung bei Korrekturen wird gleichzeitig auch ein Short-Zertifikat auf den S&P500 gehalten. Dieses Zertifikat ist nicht gehebelt. - Je nach Risikoeinschätzung soll das in die Zertifikate investierte Kapital (ca. 50% des Gesamtkapitals) im Bereich 45%-70% in die 3fach gehebelte Long-Position investiert werden (entsprechend 30%-55% in die Short-Position zur Absicherung). - Das höhere Risiko durch die Hebelposition soll durch die ca. 50% Investition rein in Aktien und die Short-Position in den S&P500 teilweise gemindert werden. - Die Aktienauswahl und ein mögliches Rebalancing der Aktien und der Zertifikatepositionen erfolgen jährlich. - Es wird in 20 Aktien investiert, wobei die Aktien bestmöglich gleichgewichtet werden. - Die Aktienauswahl erfolgt dabei nach einem Scoringsystem welches sich in 3 Bereiche unterteilt: 1. Bewertung: Ist das Unternehmen gerade "günstig" im Vergleich zu seinen historischen Bewertungsmaßstäben. Zur Bewertung werden hierbei z.B. Maßstäbe wie das KUV genutzt. 2. Wachstum: Ist das Unternehmen auf einem mittel- und langfristigen Wachstumskurs (5-10 Jahre, Kriterien sind hierbei u.a. das Umsatz- und Gewinnwachstum). 3. Trend: Wie das Unternehmen bei der Kursperformance mittel- und langfristig (5-10 Jahre) ggü. anderen Unternehmen abgeschnitten. Durch das Scoring sollen Qualitätsaktien identifiziert werden, deren Fundamentaldaten stark sind, deren Bewertung moderat ist und deren Potential vom Markt (Trend) bereits erkannt wurde. Insgesamt soll die Strategie eine langfristige Überrendite ggü. Indizes wie z.B. dem DAX, dem S&P500 oder dem Nasdaq100 erwirtschaften.