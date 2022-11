EQ Absolute Return

Das Wikifolio soll auf Grundlage der Fundamentalanalyse sowie der technischen Analyse je nach aktueller Markteinschätzung sowohl in Long- als auch Short-Positionen internationaler Aktienindizes und Einzelaktien investieren, mit dem Ziel unabhängig von der Performance der internationalen Aktienmärkte eine möglichst stetige positive Performance zu erzielen. Hierzu wird ein Portfoliooptmierungstool eingesetzt um das Portfoliorisiko zu minimieren. Die Optimierung soll regelmäßig auf wöchentlicher Basis oder bei besonderen Marktsituationen auch adhoc neu erfolgen. In die Fundamentalanalyse fließen insbesondere folgende Faktoren ein: • aktuelle Entwicklung und Prognosen zu volkswirtschaftliche Kennzahlen, wie BIP-Wachstum, Zinsen, Inflation • aktuelle branchenspezifische Entwicklungen, Trends und Prognosen • aktuelle unternehmensspezifische Entwicklungen und Prognosen (Gewinnprognosen, Produktpositionierung, bahnbrechende Innovationen, Großaufträge) In die technische Analyse fließen insbesondere die Charttechnik, verschiedene Momentum-Indikatoren, sowie das Marktsentiment ein. Als Anlageinstrumente sollen Einzelaktien, Aktienfonds / ETF, Aktienindexzertifikate, Hebel-Long und –Short-Zertifikate bzw. Optionsscheine auf internationale Aktienindizes sowie Einzelaktien und auch Wandelanleihen zum Einsatz kommen. Die Anlagehorizonte der eingesetzten Instrumente können in Abhängigkeit von den jeweiligen Marktentwicklungen etwa zwischen einer Woche und einem Jahr liegen. Der Hebel des Wikifolios durch Derivateeinsatz auf Basis des Gesamtwerts der Underlyings soll das 2-fache des Wikifolio-Vermögens nicht überschreiten, wobei Überschreitungen auf Grund von Kursveränderungen grundsätzlich möglich sind.