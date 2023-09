Die Anlagestrategie des "Equity Fundamentix" basiert auf einem soliden Fundament aus qualitativ hochwertigen Unternehmen, auf dem verschiedene Säulenstrategien aufgebaut werden. Ziel ist es, durch eine breite Diversifizierung im Fundament das Risiko zu minimieren und durch die einzelnen Säulenstrategien Chancen zu nutzen. Die Eckpfeiler dieser Handelsidee sind: 1. Fundament aus qualitativ hochwertigen Unternehmen: Das Wikifolio investiert in Unternehmen, die über eine starke finanzielle Basis und nachhaltige Geschäftsmodelle verfügen. Die Auswahl erfolgt anhand von umfassenden Fundamentalanalysen, einschließlich Bilanzprüfungen, Cashflow-Analysen und Bewertungskennzahlen. 2. Diversifizierte Säulenstrategien: Das Wikifolio nutzt verschiedene Säulenstrategien, um auf unterschiedliche Marktsituationen reagieren zu können. Diese Säulenstrategien können beinhalten: - Wachstumsorientierte Ansätze: Investitionen in Unternehmen mit starkem Umsatz- und Gewinnwachstum. - Value-Ansätze: Investitionen in stark unterbewertete Unternehmen (Buffetts Zigarrenstummel-Strategie) - Einkommensgenerierung: Investitionen in Dividendenaktien, um Einkommen zu generieren. - Sektorspezifische Chancen: Selektive Investitionen in Branchen oder Sektoren, die vielversprechend erscheinen. 3. Aktives Risikomanagement: Das Wikifolio verfolgt ein aktives Risikomanagement, um potenzielle Verluste zu minimieren. Hierzu werden die Gewichtung der Fundamentstrategie und der einzelnen Säulenstrategien situationsbedingt variiert.